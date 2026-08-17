El sector metalúrgico volvió a mostrar números en rojo. De acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la actividad registró en julio un magro repunte del 0,1% frente al mes previo, pero sufrió un retroceso del 4,4% en la comparación interanual y acumula una contracción del 5,5% en los primeros siete meses del año.

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Asimismo, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas un 39,2%, lo que representa una caída de 6 puntos porcentuales respecto a julio del año pasado. Desde la entidad remarcaron que seis de cada diez máquinas permanecen paralizadas en las plantas industriales.

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La retracción afectó a la mayoría de los rubros estratégicos del sector, encabezados por Bienes de Capital (-9,5%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%), Equipamiento Médico (-3,9%), Carrocerías y Remolques (-3,4%), Otros Productos de Metal (-1,7%) y Fundición (-1,5%). Solo el segmento de Autopartes mostró un leve incremento mensual del 1,9%, aunque mantiene un saldo negativo del 3,1% en el acumulado anual.

El presidente de Adimra, Elio Del Ré, advirtió que la producción continúa sin dar señales de una recuperación significativa y sostuvo que la demanda interna exhibe una dinámica gradual y heterogénea, lo que genera incertidumbre en el entramado industrial.

A nivel geográfico, las principales provincias productoras registraron caídas promedio del 6% interanual. Córdoba encabezó el terreno negativo con un descenso del 7,9%, seguida por Buenos Aires (-5,8%), Mendoza (-4,6%), Entre Ríos (-4,2%) y Santa Fe (-3,8%). En materia laboral, el empleo en el sector disminuyó un 2,2% interanual y un 0,2% respecto de junio, mientras que siete de cada diez empresas manifestaron no proyectar cambios positivos para el próximo trimestre.

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Fuente: TN

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