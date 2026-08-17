El Gobierno nacional profundiza los operativos para detectar extranjeros en situación irregular en todo el territorio argentino, al tiempo que avanza con modificaciones internas, legales y tecnológicas en la Dirección Nacional de Migraciones.

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El esquema combina controles territoriales con las fuerzas federales de seguridad y nuevas herramientas orientadas a centralizar información y generar alertas.

Los despliegues se definen mediante tareas de campo y análisis sobre zonas de mayor concentración o tránsito de personas. Pueden programarse de forma planificada o activarse por un requerimiento específico, en coordinación con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En el Ejecutivo aseguran que estos operativos federales no requieren aviso previo a las administraciones provinciales, tal como ocurrió recientemente en un procedimiento realizado en Rosario, donde se fiscalizó a más de 400 personas.

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Las medidas se sostienen en un marco normativo ampliado por el DNU 366/2025, que facultó a Migraciones a requerir la acreditación de identidad e inspeccionar la situación migratoria, habilitando la expulsión de quienes hayan ingresado por pasos no habilitados. A esto se sumó la creación del Programa de Seguridad Migratoria mediante la Resolución 551/2026, la cual dispuso la conformación de Unidades de Seguridad Migratoria específicas dentro de cada fuerza de seguridad.

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En el plano tecnológico, el organismo avanzó en la contratación de sistemas para la gestión de información de pasajeros en aeropuertos y terminales de cruceros, integrados con la plataforma central que cruza datos con Interpol. Asimismo, se puso en funcionamiento el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) para procesar análisis de riesgo en tiempo real.

Por último, a través del DNU 681/2026, se incorporó como nueva causal para denegar el ingreso o cancelar la residencia el haber emitido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, así como la participación en ultrajes a los símbolos patrios, antecedentes que se incorporarán formalmente al sistema de alertas de la Casa Rosada.

Fuente: TN

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