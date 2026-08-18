El consultor político Fernando Cerimedo, quien fue asesor del presidente Javier Milei, fue detenido durante la madrugada de este martes en Bolivia, en el marco de una investigación por un ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista política Nadia Beller.

Ads

Puede interesarte

Cerimedo fue aprehendido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se encontraba a punto de abordar un vuelo con destino a la Argentina. Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales para prestar declaración.

La investigación se inició luego de que Beller fuera atacada a tiros el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. Según la información difundida sobre el caso, dos personas llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, vestidas como repartidores de servicios de entrega, le dispararon a corta distancia.

Los atacantes también habrían amenazado con armas de fuego a un repartidor, a quien le robaron la motocicleta utilizada para escapar. Beller recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Américas, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Permanece estable y con pronóstico reservado.

La Justicia busca determinar ahora si Cerimedo tuvo algún grado de participación en la planificación del ataque contra su expareja. Por el momento, la investigación se encuentra en curso y las autoridades bolivianas avanzan con la toma de declaraciones y la recolección de elementos que permitan establecer las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Ads

Ads