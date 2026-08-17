El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, realizado en el monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. La ceremonia marcó además su regreso a la agenda pública después de varios días sin apariciones oficiales.

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Durante su discurso, el mandatario tomó la figura de San Martín para centrar su mensaje en la defensa de la libertad. “Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos”, afirmó al referirse tanto a la situación del país como al escenario internacional.

Milei sostuvo que la gesta sanmartiniana representa una fuente de inspiración para su gestión y recordó una de las máximas atribuidas al Libertador: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”. A partir de esa idea, aseguró que durante años Argentina fue perdiendo libertades para comerciar, emprender y proyectar un futuro mejor.

El Presidente también aseguró que su Gobierno continuará defendiendo ese rumbo y planteó que el país necesita “libertad, crecimiento, orden y prosperidad”. En ese sentido, afirmó que todavía quedan desafíos por delante y sostuvo: “Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”.

Otro de los ejes del discurso estuvo puesto en la defensa nacional. Milei cuestionó el deterioro que, según señaló, sufrieron las Fuerzas Armadas durante años y consideró necesario contar con un instrumento militar preparado y equipado frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

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En ese marco, enumeró entre los principales desafíos para el país recuperar la protección de las fronteras, definir correctamente las alianzas geopolíticas, combatir todas las formas de terrorismo y mantener una posición a favor de la democracia.

El mandatario también hizo referencia a quienes cuestionan el rumbo de su administración y aseguró que “hay algunos que quieren que vuelva el pasado”. Frente a esa posibilidad, insistió en continuar con el camino iniciado por su Gobierno y vinculó esa postura con el legado de San Martín.

Milei estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al llegar fue recibido por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Antes del discurso, el Presidente participó de la colocación de una ofrenda floral a los pies del monumento.

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El acto se realizó al cumplirse 176 años del fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

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