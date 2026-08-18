El Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2,96 billones y un resultado financiero positivo de $244.897 millones, luego del déficit registrado en junio. En los primeros siete meses del año, el resultado financiero acumulado equivale al 0,1% del PBI.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las cuentas públicas volvieron a mostrar un resultado positivo en julio, en un mes marcado por una elevada concentración de vencimientos de deuda. Según los datos difundidos por el Gobierno, el superávit primario alcanzó los $2.960.333 millones, mientras que el resultado financiero fue de $244.897 millones.

El resultado se produjo pese al fuerte pago de intereses de la deuda pública. Durante julio, el Gobierno destinó $2.715.436 millones al pago de intereses netos de las tenencias intra sector público, principalmente por los vencimientos de bonos Globales y Bonares.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $17.092.374 millones, con una suba interanual del 30,4%, por debajo de la inflación acumulada del período, que fue del 33,8%. Los recursos tributarios, en tanto, crecieron 29,6% respecto de julio del año pasado.

Del lado del gasto, las erogaciones primarias llegaron a $14.132.041 millones, con un aumento nominal del 37,7%. Sin embargo, según Economía, en términos reales el gasto primario registró una caída interanual del 7%.

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Las prestaciones sociales representaron $8.687.144 millones, con un incremento del 22,9% interanual. Dentro de este rubro, el gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó 3,8% en términos reales. Las remuneraciones del sector público, por su parte, sumaron $2.178.520 millones, un 28,7% más que un año atrás.

También se registraron transferencias corrientes por $4.766.318 millones, con una suba interanual del 24,7%. Las destinadas a universidades aumentaron 44,9%.

En cuanto a los subsidios económicos, alcanzaron los $1.180.615 millones. De ese total, $874.568 millones correspondieron al sector energético y $305.189 millones al transporte. El gasto de capital fue de $280.951 millones, destinado principalmente a obras de infraestructura eléctrica, transporte y recursos hídricos.

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Con el resultado de julio, el Gobierno logró revertir el déficit registrado en junio y mantuvo un resultado financiero acumulado positivo durante los primeros siete meses del año, equivalente al 0,1% del PBI.