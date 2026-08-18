El operativo fue presentado por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias. El objetivo es anticiparse a posibles inundaciones y contar con capacidad de respuesta ante eventuales desbordes de los sistemas sanitarios locales.

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Según los escenarios analizados por las autoridades, 920.211 personas viven en zonas consideradas potencialmente inundabless, mientras que la superficie expuesta alcanza las 5.476.680 hectáreas. Las áreas con mayor nivel de exposición comprenden sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, aunque el escenario también contempla posibles impactos en Cuyo y Córdoba.



El relevamiento realizado por los organismos nacionales identificó más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables, una superficie equivalente a unas 14 veces el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires. El análisis también detectó infraestructura estratégica que podría verse afectada ante un escenario de inundaciones. Entre los sectores identificados aparecen 228 kilómetros de rutas nacionales, 284 kilómetros de rutas provinciales y 483 kilómetros de líneas de alta tensión.



Para anticipar posibles emergencias, el Ministerio de Salud desarrolló una central de monitoreo unificada que reúne información del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el CONICET.



La intención es que la información permita anticipar los riesgos y que las provincias puedan implementar medidas preventivas, como la limpieza de canales de drenaje, la identificación de sectores críticos y la evaluación de la capacidad de respuesta de los hospitales. El dispositivo sanitario contempla distintos niveles de intervención, entre ellos patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares.



Desde el Gobierno señalaron que el despliegue será determinado de acuerdo con las necesidades de cada localidad y con la evolución de las condiciones meteorológicas.

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La preocupación de las autoridades se centra especialmente en el aumento de las probabilidades de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte a partir de la primavera austral, por lo que el operativo busca preparar con anticipación al sistema sanitario frente a un eventual escenario de inundaciones.

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