Movimientos sociales y organizaciones sindicales volverán a movilizarse esta semana contra el Gobierno de Javier Milei. La protesta fue convocada para este jueves 20 de agosto y tendrá como eje central el creciente endeudamiento de las familias argentinas.

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La jornada será protagonizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que marcharán hacia el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente a la situación de quienes acumulan deudas y dificultades para afrontar gastos básicos.



La concentración está prevista para las 14:00, con puntos de partida en la zona de Paseo Colón e Independencia y Estados Unidos, desde donde los manifestantes avanzarán hasta el Palacio de Hacienda, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen 250, en la Ciudad de Buenos Aires.



Las organizaciones sostienen que el problema del endeudamiento se profundizó especialmente en los sectores populares, donde muchas familias recurren al crédito para poder cubrir necesidades esenciales.



La protesta buscará instalar el endeudamiento familiar como uno de los principales reclamos sociales y económicos frente a la administración libertaria.

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