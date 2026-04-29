Choque entre moto y auto en Mitre y Formosa: un menor resultó con politraumatismos
El hecho se registró a primera hora de la mañana. La víctima, que llevaba casco, fue asistida en el lugar y no requirió traslado.
Un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil se produjo este miércoles a las 08:02 en la intersección de Mitre y Formosa.
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Según la información oficial, el incidente involucró a un menor que circulaba en la moto, quien llevaba casco al momento del impacto. Como consecuencia, sufrió politraumatismos.
Personal de emergencias acudió al lugar y asistió al herido, quien fue dado de alta en el sitio sin necesidad de traslado a un centro de salud. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.
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