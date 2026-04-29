Un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil se produjo este miércoles a las 08:02 en la intersección de Mitre y Formosa.

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Según la información oficial, el incidente involucró a un menor que circulaba en la moto, quien llevaba casco al momento del impacto. Como consecuencia, sufrió politraumatismos.

Personal de emergencias acudió al lugar y asistió al herido, quien fue dado de alta en el sitio sin necesidad de traslado a un centro de salud. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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