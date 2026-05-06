Un nuevo siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles en Mar del Plata, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron en la intersección de Polonia y La Casuarina, en la zona sur de la ciudad.

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El hecho fue reportado a las 07:27, momento en el que se activó el operativo de emergencia. Una ambulancia se hizo presente rápidamente en el lugar para asistir a los involucrados.

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Como consecuencia del fuerte impacto, un joven de 21 años que circulaba en la moto sufrió politraumatismos. Tras ser estabilizado en el lugar por el personal médico, fue derivado para una mejor atención.

El herido fue trasladado a la Clínica 25 de Mayo, donde permanece bajo observación mientras se evalúa la gravedad de las lesiones.

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