Un hombre de 52 años fue imputado por el delito de uso de documento público apócrifo tras presentar una licencia de conducir presuntamente falsificada durante la intervención policial por un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida Jara y Laprida.

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El hecho se registró cuando personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras una colisión entre un automóvil Renault 9 y un Renault Logan. Como consecuencia del impacto, solo se constataron daños materiales y no hubo personas lesionadas.

Al momento de solicitar la documentación a los conductores involucrados, uno de ellos exhibió una Licencia Nacional de Conducir que presentaba características compatibles con una posible falsificación, lo que motivó la intervención judicial.

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La Unidad Funcional de Instrucción N°10, a cargo de Luis Ferreira, dispuso la formación de una causa por el delito de “uso de documento público apócrifo” y la notificación del imputado.

En paralelo, personal de Tránsito Municipal labró infracciones por la presentación de la licencia presuntamente falsa y por la falta del seguro obligatorio para circular.

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