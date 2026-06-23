Esta tarde, un colectivo de la línea 532 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varios peatones en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, a la altura del Skatepark. El hecho dejó como saldo una mujer fallecida y seis personas heridas, quienes fueron asistidas por personal del SAME y derivadas de urgencia a centros de salud.

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Tras el impacto, algunas de las víctimas quedaron atrapadas bajo el vehículo, lo que motivó un amplio operativo de emergencia en el lugar. Intervinieron efectivos policiales, Defensa Civil, Tránsito, Rescate, Bomberos, la Dirección de Protección a la Víctima y el SIES, quienes trabajaron para asistir a los heridos y asegurar la zona.

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende se informó que ingresaron seis pacientes con distintas lesiones y grados de gravedad: un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior; un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una más con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

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Todos los pacientes permanecen bajo atención médica y seguimiento por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital.

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