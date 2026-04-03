El vehículo involucrado se dio a la fuga tras el impacto, por lo que se trabaja para dar con el conductor.

El peatón que murió hoy en la Autovía 2, atropellado por un automovilista que se dio a la fuga, fue identificado como Diego Laborde, de 52 años.

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Se recuerda que un llamado al 911 dio aviso de un hombre se encontraba sin signos vitales. Posteriormente, personal policial y de emergencias confirmó el fallecimiento al arribar al lugar.

Los equipos intervinientes constataron el deceso y dispusieron un operativo en la zona. El hecho generó un importante despliegue mientras se intenta establecer la mecánica del siniestro.

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De acuerdo con los datos disponibles, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el impacto, por lo que se trabaja para dar con el conductor.

Las autoridades continúan con las tareas investigativas y solicitaron a posibles testigos que aporten información que permita esclarecer lo sucedido.

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