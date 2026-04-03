Identificaron al hombre que murió atropellado en la Autovía 2: buscan al conductor que huyó
Se trata de un hombre de 52 años. El vehículo involucrado se dio a la fuga tras el impacto.
El peatón que murió hoy en la Autovía 2, atropellado por un automovilista que se dio a la fuga, fue identificado como Diego Laborde, de 52 años.
Se recuerda que un llamado al 911 dio aviso de un hombre se encontraba sin signos vitales. Posteriormente, personal policial y de emergencias confirmó el fallecimiento al arribar al lugar.
Los equipos intervinientes constataron el deceso y dispusieron un operativo en la zona. El hecho generó un importante despliegue mientras se intenta establecer la mecánica del siniestro.
De acuerdo con los datos disponibles, el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el impacto, por lo que se trabaja para dar con el conductor.
Las autoridades continúan con las tareas investigativas y solicitaron a posibles testigos que aporten información que permita esclarecer lo sucedido.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión