La periodista y conductora Ernestina Pais murió esta tarde tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar un paso a nivel en la intersección de Roque Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de San Isidro.

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De acuerdo con la información suministrada por autoridades policiales y de seguridad vial, el automóvil Honda City que conducía la comunicadora fue impactado sobre su lateral izquierdo, lo que le provocó la muerte en el acto debido a la gravedad de las lesiones.

Los reportes preliminares indicaron que tanto las barreras mecánicas como las señales fonoluminosas del cruce funcionaban correctamente y se encontraban activadas, con la indicación de paso denegado al momento del siniestro.

Ernestina Pais desarrolló una extensa trayectoria en la televisión y la radio argentinas.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, que dispuso la realización de peritajes técnicos en el lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, y la intervención de peritos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Bonaerense para reconstruir la mecánica del hecho.

Ernestina Pais desarrolló una extensa trayectoria en la televisión y la radio argentinas, donde se destacó por su participación en ciclos como Mañanas Informales y CQC, consolidando un perfil reconocido en el ámbito de los medios y el espectáculo.

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