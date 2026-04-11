Una ciclista resultó herida tras chocar con un remis
El impacto ocurrió en una esquina céntrica y la mujer fue trasladada al hospital con una posible fractura en la pierna.
Una mujer de 33 años resultó herida luego de un choque entre una bicicleta y un auto que funcionaba como remis, en la intersección de 20 de Septiembre y Necochea.
Según informaron fuentes policiales, la ciclista sufrió lesiones y fue asistida por una ambulancia del SAME, que la trasladó consciente a un centro de salud con una posible fractura de fémur en la pierna derecha.
En el lugar también trabajó personal de Tránsito, que constató que el conductor tenía la documentación en regla y que el test de alcoholemia dio negativo.
Por su parte, Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho. La Justicia inició una causa por lesiones culposas y el conductor fue notificado, aunque no se tomaron medidas restrictivas en su contra.
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