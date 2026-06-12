Una mujer de 42 años fue aprehendida por personal policial en el centro de Mar del Plata, tras ser acusada de intentar sustraer una camiseta de la Selección Argentina de un local de indumentaria deportiva.

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Según la denuncia, la imputada habría ocultado la prenda dentro de su cartera e intentado retirarse del comercio ubicado en San Martín y Córdoba, sin abonarla. La situación fue advertida por el personal del local y quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según indicaron fuentes policiales, la mercadería recuperada consiste en una camiseta marca Adidas, valuada en $249.999.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de causa por tentativa de hurto y la realización de las actuaciones de rigor.

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