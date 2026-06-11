Un joven de 22 años perdió la vida luego de protagonizar un choque entre la motocicleta que conducía y un colectivo de transporte público.

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El hecho se registró en la esquina de Alvarado y Don Bosco, donde, por motivos que aún son materia de investigación, una unidad de la línea 571 de la empresa Peralta Ramos colisionó con una motocicleta Honda X2 150.

Según informaron fuentes oficiales, el colectivo era conducido por un hombre de 47 años. Como consecuencia del fuerte impacto, personal del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento del motociclista en la escena del siniestro.

Tras tomar intervención en el caso, la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, dispuso la notificación de formación de causa por homicidio culposo al conductor del colectivo.

Además, se ordenó la realización del test de alcoholemia al chofer, cuyo resultado fue negativo, junto con la autopsia de la víctima y otras pericias destinadas a establecer la mecánica del accidente.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las tareas de relevamiento y recopilación de evidencias para determinar cómo se produjo la colisión y las responsabilidades correspondientes.

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