Mar del Plata comenzará la última jornada de agosto con tiempo estable y presencia variable de nubes. Para este lunes 31 se espera una temperatura mínima cercana a los 8°C y una máxima que rondará los 16°C.

Ads

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana predominará el cielo mayormente nublado. Cerca de las 6, la temperatura se ubicará alrededor de los 8°C, con una sensación térmica próxima a los 7°C.

Con el avance de la jornada comenzará a disminuir la nubosidad. Hacia el mediodía se esperan unos 14°C y durante la tarde el termómetro podría alcanzar los 16°C, con algunos períodos de sol entre las nubes.

No se esperan precipitaciones significativas. El viento tampoco tendría una presencia intensa. Se esperan velocidades generalmente cercanas a los 5 y 10 kilómetros por hora, aunque otros modelos anticipan momentos con viento del noroeste de entre 13 y 17 kilómetros por hora y ráfagas que podrían acercarse a los 30 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad, será más elevada durante la madrugada, con registros cercanos al 75%, y disminuirá a medida que aumente la temperatura. Durante las primeras horas de la tarde podría ubicarse alrededor del 50% al 60%, para volver a incrementarse hacia la noche.

Ads

Al finalizar el día, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta ubicarse alrededor de los 10°C.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un comienzo de semana fresco durante las primeras horas, pero con un ambiente más templado por la tarde y sin lluvias previstas.

Ads