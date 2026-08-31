​La comunidad marplatense y la diócesis local despiden con profundo dolor a Hugo Segovia, quién falleció a los 95 años en la ciudad de Mar del Plata, donde residía y desarrolló gran parte de su labor sacerdotal y cultural. ​Sus restos serán trasladados a la ciudad de Necochea para su velatorio y sepelio.

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A lo largo de su extenso caminar ministerial, el Padre Segovia dejó una huella imborrable en el plano comunitario. Durante casi dos décadas estuvo al frente de la Parroquia San Carlos Borromeo, convirtiéndose en un referente de escucha, empatía y compromiso social.

Además, su profunda vocación humanista lo llevó a ocupar la coordinación del Consejo Municipal de Cultura (entre 2002 y 2006) e impulsar de manera incansable los célebres Encuentros de la Iglesia con la Cultura, convirtiéndose en un puente indispensable de diálogo entre la fe, el pensamiento y el arte local.

​Su labor constante por el bien común, la integración comunitaria y el diálogo ecuménico le valió en 2009 el merecido reconocimiento como Ciudadano Ilustre de Mar del Plata, distinción que reflejó el inmenso respeto que supo cosechar en todos los ámbitos de la sociedad marplatense.

​Mar del Plata despide hoy no solo a un sacerdote formado y lúcido, sino a un pastor ejemplar que hizo de la cercanía con la gente y del servicio a la comunidad una verdadera filosofía de vida. Desde la diócesis expresaron su gratitud por su testimonio y elevan una oración por su eterno descanso.

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