Un incendio se registró este lunes por la mañana en una vivienda tipo PH ubicada en Gianelli al 600. El hecho fue reportado alrededor de las 6 y requirió la intervención de una dotación del Cuartel Puerto, con apoyo solicitado al Cuartel Central.

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Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se había iniciado en el sector del garaje y había alcanzado el living comedor de la propiedad. Dentro del garaje se encontraban un automóvil y dos motocicletas.

Los efectivos realizaron tareas de extinción para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otros sectores de la vivienda. Al momento del último reporte, el fuego se encontraba controlado.

No se registraron víctimas ni personas heridas y no fue necesario trasladar a ningún vecino a hospitales o clínicas de la ciudad.

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