Un camión que transportaba cebollas volcó este domingo por la mañana en la Autovía 2, a la altura de los barrios Estación Camet y La Laura, en el kilómetro 395, en sentido hacia Mar del Plata.

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Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control luego de sufrir la rotura de uno de los neumáticos. El vehículo se montó sobre el guard rail central y, como consecuencia de la maniobra, volcó el acoplado, mientras parte de la carga quedó sobre la mano contraria.

El siniestro obligó a implementar un operativo de seguridad y tránsito en la zona. En sentido hacia CABA, los dos carriles se encuentran momentáneamente bloqueados y los vehículos deben circular por la banquina de pasto.

En tanto, hacia Mar del Plata permanece habilitado un solo carril, con circulación lenta debido al operativo. La situación se encuentra además condicionada por un importante banco de niebla que afecta la visibilidad en el sector.

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