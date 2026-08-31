El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación General Pueyrredón, realizará en Mar del Plata una charla abierta y gratuita sobre educación financiera, destinada a quienes buscan mejorar el manejo de sus ingresos, deudas y ahorros.

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El encuentro se llevará a cabo este miércoles 2 de septiembre a las 18, en la sede ubicada en Bartolomé Mitre 1956, y estará a cargo del especialista Juan Alberto Greco. No es necesario ser profesional matriculado para participar y, si bien la actividad no tiene costo, se recomienda realizar una inscripción previa debido a la capacidad disponible.

La propuesta apunta a trasladar conceptos financieros a situaciones habituales de la vida cotidiana. Entre los temas previstos estarán cómo reconocer cuándo una deuda empieza a convertirse en un problema, qué riesgos tiene pagar solamente el mínimo de la tarjeta de crédito y cómo evaluar préstamos con costos financieros elevados.

También se analizarán distintas maneras de proteger los ahorros frente a la pérdida del poder adquisitivo y se presentarán alternativas simples de ahorro e inversión que pueden ser utilizadas por personas sin conocimientos especializados.

Otro de los ejes será el cambio de hábitos financieros frente al nuevo contexto económico. Desde la organización señalaron que prácticas como dejar el dinero sin generar rendimiento, mantener antiguas formas de ahorro o utilizar las tarjetas sin tener en cuenta su costo pueden afectar cada vez más a la economía familiar.

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La charla forma parte del Ciclo de Charlas Abiertas a la Comunidad, organizado por el Foro de Colegios y Consejos Profesionales del Partido de General Pueyrredon, y busca acercar conocimientos técnicos a vecinos, trabajadores independientes, comerciantes y familias de Mar del Plata y la región.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa sugerida a través del formulario habilitado por la organización.

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