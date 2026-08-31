La Comisión de Movilidad Urbana del Honorable Concejo Deliberante avanzó este lunes con el tratamiento de seis expedientes vinculados a accesibilidad, seguridad vial y transporte en distintos sectores de Mar del Plata y Batán. Uno de los proyectos que obtuvo despacho favorable contempla la generación de un espacio destinado al ascenso y descenso de personas con discapacidad en el ingreso al Palacio Municipal.

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La iniciativa había sido presentada por el bloque de Unión por la Patria y durante su tratamiento se planteó una modificación para que el espacio previsto originalmente como lugar de estacionamiento pase a funcionar exclusivamente como sector de ascenso y descenso. Con esta modificación, el expediente avanzó a la Comisión de Obras para continuar con su tratamiento.

Otro de los expedientes analizados estuvo relacionado con la necesidad de mejorar la señalización vial y la demarcación en distintos puntos de la zona sur de la ciudad. El proyecto, también impulsado por Unión por la Patria, recibió una respuesta del Departamento Ejecutivo respecto de la colocación de señalética en sectores donde se registraron inconvenientes y hechos de siniestralidad.

Los puntos señalados corresponden a las intersecciones de Diagonal Vélez Sarsfield y Ciudad de Oneglia, y Santa María de Oro con Diagonal Vélez Sarsfield. Desde la comisión destacaron la importancia de reforzar la señalización y la demarcación para ordenar la circulación y contribuir a reducir los riesgos para conductores y peatones.

Durante la reunión también se abordó una iniciativa vinculada al barrio Félix U. Camet, presentada por el concejal Asciutto, que propone la construcción de veredas y mejoras en uno de los espacios públicos ubicados sobre la principal calle de acceso al barrio. El planteo fue respondido y actualmente se trabaja junto al EMSUR para analizar su viabilidad.

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En materia de transporte público, además, se planteó la necesidad de revisar y corregir el recorrido de algunas líneas de colectivos que llegan al sector norte. Para avanzar en ese punto se prevé trabajar junto con el área de Transporte municipal, con el objetivo de mejorar la prestación y adecuar los recorridos a las necesidades de los vecinos.

Finalmente, la Comisión de Movilidad Urbana dejó planteado el próximo eje de trabajo: el análisis de las modificaciones propuestas por los distintos bloques al proyecto del Departamento Ejecutivo para un nuevo pliego del transporte público de pasajeros. El tema será abordado en una reunión posterior en la biblioteca del Concejo Deliberante, donde se continuará con el debate sobre el futuro sistema de transporte de la ciudad.

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