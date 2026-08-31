La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante los últimos días los operativos preventivos contra las picadas ilegales y las concentraciones de motos en distintos puntos de Mar del Plata.

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Los procedimientos se realizaron en diferentes sectores de la ciudad identificados como puntos de concentración de motociclistas. Entre ellos se encuentran Ruta 88 y el acceso al hipermercado Vital; Jacinto Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza; Mario Bravo y Antártida Argentina; Antártida Argentina y Thoel; Fortunato de la Plaza y Avenida de los Trabajadores; Ortega y Gasset y Avenida J. M. Estrada; y López de Gomara y M. Carballo.



Según explicó Neme, los controles buscan impedir la realización de picadas y las denominadas “juntadas de motos” cuando generan situaciones de riesgo para quienes circulan por esos sectores.



“El que no respeta las reglas y pone en riesgo a los demás, tiene consecuencias. La calle no es una pista de carreras”, sostuvo el intendente a través de sus redes sociales.



Durante los últimos días desplegamos operativos y recorridos permanentes en distintos puntos de Mar del Plata para impedir picadas ilegales y juntadas de motos que generan peligro y descontrol.



Estuvimos en Ruta 88 y el acceso al Hipermercado Vital, Jacinto Peralta Ramos y… pic.twitter.com/UsjX5YMgqv — Agustin Neme (@agustin_neme) August 30, 2026



Desde el Ejecutivo local señalaron que los operativos forman parte de una estrategia preventiva que contempla recorridos permanentes en diferentes zonas de la ciudad. El objetivo es anticiparse a las concentraciones y evitar que las calles sean utilizadas para carreras clandestinas o maniobras que puedan poner en riesgo a conductores, motociclistas y peatones.



La decisión de reforzar los controles se enmarca en una agenda municipal que busca aumentar la presencia preventiva en la vía pública y actuar frente a situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

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De esta manera, el Municipio anticipó que los operativos continuarán en distintos sectores de Mar del Plata, con especial atención sobre aquellos lugares donde suelen registrarse concentraciones de motos.

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