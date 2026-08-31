La CGT Regional Mar del Plata-Batán alertó sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan miles de familias de la ciudad y sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo está empujando a muchos hogares a financiar incluso gastos esenciales.

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De acuerdo con los datos difundidos por la central obrera, más de 73.000 familias marplatenses y batanenses se encontrarían en una situación grave de morosidad, mientras que la tasa local rondaría el 16%. Las deudas se concentran en bancos, entidades financieras no bancarias, préstamos privados y billeteras virtuales.

Desde la organización señalaron que el problema aparece cuando, después de afrontar alquileres, servicios, alimentos, transporte, educación, medicamentos, impuestos y cuotas, los ingresos ya no alcanzan. En ese escenario, remarcaron que numerosas familias terminan recurriendo al crédito para llegar a fin de mes y, en algunos casos, incluso para comprar comida.

La CGT también puso el foco en el costo de determinadas formas de financiamiento. Según advirtió, algunas billeteras virtuales pueden aplicar tasas que llegan al 400% o 500%, lo que puede transformar una necesidad económica inmediata en una deuda muy difícil de cancelar.

“No estamos frente a un problema financiero aislado: estamos frente a un problema social y laboral”, expresaron desde la central, al considerar que el crecimiento de la mora refleja la dificultad de los salarios para acompañar el costo de vida.

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El comunicado también hizo referencia al panorama nacional y señaló que alrededor de 6 millones de personas estarían actualmente en mora. Además, indicó que algunos sectores de la administración pública y de las fuerzas de seguridad presentan niveles especialmente altos de incumplimiento, con áreas donde la cifra llegaría aproximadamente al 29%.

Para la CGT Regional Mar del Plata-Batán, la situación requiere medidas destinadas a recuperar el poder adquisitivo de los salarios, prevenir el sobreendeudamiento y mejorar las condiciones de acceso al crédito, con el objetivo de evitar que las familias queden atrapadas en mecanismos de financiamiento cada vez más costosos.

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