El Movimiento Horizontal de Comerciantes Minoristas de Mar del Plata convocó a los trabajadores del sector a realizar desde este miércoles 2 de septiembre, todos los días a las 18, una protesta de tres minutos en las veredas de sus locales. La propuesta consiste en hacer ruido con cacerolas u otros elementos como forma de reclamar por la caída del consumo, el aumento de los costos y las dificultades económicas que, según sostienen, atraviesan numerosos negocios de la ciudad.

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La organización también anunció una movilización para el lunes 14 de septiembre a las 20 frente a la Municipalidad de General Pueyrredon. Desde el espacio invitaron a participar al intendente, concejales y representantes que quieran acompañar los reclamos del comercio minorista.

En un documento difundido junto con la convocatoria, el movimiento aseguró que muchos comerciantes enfrentan problemas para cubrir alquileres, servicios, impuestos y otras obligaciones mientras las ventas no alcanzan para sostener la actividad. También advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento y el impacto que esta situación puede tener tanto sobre los negocios como sobre la vida familiar y emocional de quienes dependen de ellos.

Los impulsores de la protesta sostienen además que la actividad comercial tiene un peso central en el empleo privado y remarcaron particularmente la importancia que posee en Mar del Plata. En ese sentido, estimaron que en la ciudad existen entre 20.000 y 25.000 puntos de venta y que el sector podría involucrar de manera directa a entre el 25% y el 30% de la fuerza laboral activa. Estas cifras forman parte de las estimaciones difundidas por el propio movimiento.

El documento también cuestiona el rol de las entidades tradicionales de representación empresarial, entre ellas la UCIP, al considerar que no reflejan suficientemente los problemas que atraviesan los pequeños comerciantes.

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Con las acciones diarias y la posterior concentración, el Movimiento Horizontal busca que los dueños y trabajadores de comercios comiencen a visibilizar de manera conjunta una situación que, afirman, hasta ahora muchos afrontan de forma individual. La principal convocatoria será el 14 de septiembre frente al Palacio Municipal, donde esperan reunir a comerciantes de distintos barrios y rubros de Mar del Plata.

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