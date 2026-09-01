La Justicia deberá resolver en los próximos días un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Gastón Cicchero, el cuidador acusado de agredir a una mujer de 83 años mientras se desempeñaba en un geriátrico ubicado en la zona de Funes al 1700.

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La abogada Adelina Martorella, representante de la familia de la víctima, confirmó a El Marplatense que la prisión preventiva ya fue otorgada por el juez de Garantías Daniel De Marco, quien hizo lugar al planteo de la acusación.

"La semana pasada, como ya sabés, se pidió la prisión preventiva, otorgaron la prisión preventiva. El juez de Garantías Daniel De Marco hizo lugar al pedido", explicó Martorella.

Ahora, el planteo que resta resolver es el realizado por la defensa de Cicchero para que pueda continuar detenido bajo la modalidad domiciliaria en la casa de su madre.

"Lo que está por resolverse es un pedido de detención domiciliaria que efectúa la defensa de Cicchero", señaló la letrada, quien explicó que la propuesta contempla que el imputado permanezca en el domicilio de su madre y que ella sea quien ejerza el control sobre su conducta.

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"La defensa propone que siga en detención en la casa de su madre y que sea su madre la conductora, perdón, la tutora conductual de él", sostuvo.

Frente a este planteo, la familia de la víctima se opone a que Cicchero abandone la Unidad Penal 44.

"Nosotros pedimos que no se haga lugar", remarcó Martorella, quien agregó que deberán esperar la resolución del juez de Garantías.

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En ese sentido, la abogada sostuvo que la postura de la familia es que el acusado permanezca privado de su libertad debido al riesgo procesal.

"La postura de, obviamente, de mi cliente es que permanezca privado de su libertad en la Unidad Penal 44 porque el riesgo de fuga existe", afirmó.

La víctima, de 83 años, continúa con secuelas

Al referirse a la situación de la mujer, Martorella recordó que, luego de los episodios registrados en el geriátrico, su hijo decidió retirarla del Hogar David para trasladarla a otra residencia.

La abogada señaló que actualmente la mujer se encuentra contenida, aunque todavía presenta consecuencias emocionales derivadas de lo ocurrido.

"Allí se siente contenida pero cuando ve a un hombre está alerta", contó Martorella al describir las secuelas que quedaron después de la agresión.

Según explicó la representante de la familia, la revisión de las cámaras de seguridad permitió detectar además otras situaciones de agresión de Cicchero sobre la misma víctima.

Si bien aclaró que esos episodios no tendrían el mismo tenor que los registrados en las imágenes que dieron origen a la investigación, remarcó que se trató de una conducta que se habría repetido. "No fueron hechos aislados", insistió la abogada.

Cicchero amplió su declaración y dijo que consumía cocaína

El cuidador, que no es enfermero y se desempeñaba en el geriátrico, había intentado mejorar su situación judicial al presentarse en tribunales para ampliar su declaración.

En esa oportunidad manifestó arrepentimiento por el hecho que se le imputa y aseguró que, al momento de los episodios investigados, "llevaba cuatro días sin dormir consumiendo cocaína".

La Justicia deberá definir ahora si hace lugar al pedido de la defensa para que cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria o si mantiene su alojamiento en la Unidad Penal 44.