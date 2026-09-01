La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su adhesión al paro nacional universitario convocado para este miércoles, en el marco del plan de lucha impulsado por las federaciones del sector en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno nacional.

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La medida se inscribe en el conflicto paritario vigente entre los gremios universitarios y el Ejecutivo encabezado por Javier Milei, al considerar insuficiente la última oferta presentada en las negociaciones y advertir un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los salarios docentes.

Por otra parte, se informó a El Marplatense que se está a la espera de ver si se suman a la medida el personal no docente de la Universidad.

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Además, mañana por la mañana se realizará un plenario nacional de la CONADU, en el cual se definirá la continuidad del plan de acción gremial, mientras sigue la disputa con el Gobierno nacional por la actualización del salario.

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