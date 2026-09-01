La Municipalidad puso en marcha un plan de renovación de espacios públicos, que incluye la remodelación de las plazas Tomás Espora (Joaquín V. González y Alfonsina Storni) y Justo José de Urquiza (Sagastizabal y Chubut), además del reacondicionamiento del puente peatonal del barrio La Florida sobre el arroyo La Tapera.

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Las intervenciones en ambas plazas contemplan la construcción de veredas y rampas accesibles, la incorporación de nuevos juegos infantiles con pisos de caucho reciclado antigolpes, la renovación del mobiliario urbano y la instalación de iluminación LED. También se prevé la puesta a punto de los playones deportivos mediante trabajos de pintura, delimitación de canchas y provisión de equipamiento. Las tareas se ejecutarán por sectores, sin interrupciones en el tránsito, iniciando en la plaza Espora y continuando luego en Urquiza.

En el barrio La Florida, las obras abarcan la recuperación estructural del puente peatonal metálico de 17 metros de extensión, junto con intervenciones sobre el cauce del arroyo La Tapera, con el objetivo de restablecer la conectividad y mejorar la seguridad en la zona.

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Estos trabajos se desarrollan mediante el esquema de compensación urbanística, a partir de un convenio firmado en enero de 2026 con el emprendimiento inmobiliario Solar Norte. El acuerdo prevé la generación de 852 lotes con servicios para la construcción de viviendas, en el marco de la Ley Provincial N.º 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y la Ordenanza Municipal 26.870.

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