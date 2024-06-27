"El 60% de los docentes universitarios está de acuerdo en no retomar las clases"
Se trata de la medida de fuerza que podría implementarse post receso invernal, en el marco del conflicto salarial y paritario.
Se trata de la medida de fuerza que podría implementarse post receso invernal, en el marco del conflicto salarial y paritario.
Están a la espera de que este lunes se promulgue finalmente la Ley de Financiamiento Universitario. Además de las clases abiertas habrá un semaforazo y volanteada.
El Concejo Deliberante y los gremios universitarios plantearon su preocupación ante las medidas impulsadas por el gobierno.
ADUM advirtió que podrían no comenzar las clases tras el receso invernal si no hay respuesta del Gobierno nacional. Este jueves habrá asamblea para definir medidas.
Docentes y nodocentes de la UNMDP continúan con la segunda jornada de lucha ante la falta de acuerdos salariales.
La Agremiación Docente Universitaria Marplatense también resolvió que realizarán una masiva movilización en la mañana del viernes.
El referente de ADUM, Pedro Sanllorenti, señaló que la medida que adoptarán la semana próxima es por la falta de diálogo exhibida desde el Gobierno nacional.
El titular de la entidad, Gonzalo Salord, aseguró que esto “perjudica a los estudiantes”. Y pidió “reflexionar como comunidad universitaria” para encontrar “mejores formas de lucha”.
La marcha llegó hasta el Hotel en donde se está realizando el 60° Coloquio IDEA. Desde ADUM indicaron que citaron al Mandatario a las instalaciones de la Facultad de Derecho para dialogar.
El gremio docente universitario resolvió un plan de lucha con medidas rotativas durante las próximas cuatro semanas y una marcha local el 2 de septiembre.
Así lo indicaron desde ADUM luego de que fracasara la etapa de negociación paritaria y anunciaron una jornada de visibilización este martes y un paro de actividades para este 4 de junio.
Así lo afirmaron referentes de APU, ADUM y ATE en el marco de una semana de paro en el sector y 48 horas más para la próxima.