Ante la falta de respuesta por los reclamos salariales, docentes de las universidades nacionales llamaron a un paro de 24 horas para este miércoles 5 de junio, al mismo tiempo que realizarán el martes una radio abierta y una batucada en la plaza de la Memoria Complejo para visibilizar el reclamo.

El conflicto se desató luego de un desacuerdo paritario que convocó a un paro total de actividades el pasado 23 de mayo.

La Universidad Nacional de Mar del Plata será parte del plan de lucha impulsado por las 60 instituciones del país en reclamo por el presupuesto anunciado, que ya fue otorgado a la UBA, y que es fundamental para el funcionamiento, sin embargo esta no era la única cuestión a solucionar.

En ese sentido, el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti, dialogó con El Marplatense y explicó: "sigue un conflicto porque evidentemente el gobierno nacional o quiere mantenerlo o encausarlo por una manera que no podemos imaginar. Si se genera todo una expectativa con un anuncio de una reunión en la que van a aparecer todas las mejoras que venimos reclamando desde febrero, todas las federaciones, los docentes, los no docentes van a esa reunión pero la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez indicaron que no tenían nada porque el Ministro de Economía se fue de viaje, para qué convocaron el encuentro. Es absurdo lo que pasa".

"En otro momento hubiese dicho que es una impericia pero a mi me parece que no saben gobernar. Es gente que no tiene la más mínima idea de lo que significa estar en un Ministerio y encima le dan el de unas dimensiones gigantescas y por eso hace agua por todos lados", siguió.

"En nuestro caso estamos cuarenta puntos por debajo de la inflación, cobramos un 20% menos que el resto del Estado. Tenemos docentes que recién ahora, a principios de junio van a tener el primer aumento del año, siendo un 4,6% en seis meses. Es una locura", dijo.

"Arrean el presupuesto universitario con un principio de acuerdo por los gastos de funcionamiento pero no se quién va a dar las clases", sentenció el referente.

"Las federaciones anunciaron que habría que hacer un paro los 4 y 5 de junio a raíz de esto que ocurrió en la reunión. Nosotros convocamos de urgencia de mesa ejecutiva y cuerpo de delegados para el viernes. Vamos a tratar de hacernos de todos los elementos y lograr en consecuencia, definiendo a nivel local, qué haremos durante la semana que viene y si implica o no acciones de protesta o movilizaciones", siguió.

"El año pasado no estábamos en estas condiciones. Durante el gobierno anterior, no recuperamos un peso del 30% que perdimos con Macri y perdimos un 5% adicional. Si bien siempre hubo una medida de nuestra parte, nunca tuvo la proporción de lo que estamos enfrentando, porque en tan poco tiempo perdimos más que con los dos gobiernos anteriores juntos", mencionó Sanllorenti.

"Y estamos hablando de sueldos que tienen a $3125 la hora, que no cobran aumentos desde diciembre. Son $125000, $250000 los sueldos que sobran los docentes universitarios, por jornadas de 20 horas de trabajo. Un maestro de grado en la Provincia ya está en $460.000 $480.000 al mes", adhirió.

"El conflicto de Misiones tiene que ver con eso. Decidieron eliminar la paritaria nacional docente que es de donde nosotros sacábamos los valores para darle a quien lo le alcanza, ese salario mínimo. Estamos en un problemón, pero por suerte tenemos la voluntad de seguir peleándola", concluyó desde ADUM.