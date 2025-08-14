La Asociación de Docentes Universitarios de Mar del Plata (Adum) resolvió en reunión de Mesa Ejecutiva, con delegados y afiliados, continuar con el plan de lucha en defensa de la universidad pública.

La primera jornada será la próxima semana, con paro el jueves 21 de agosto y una actividad de visibilización el viernes 22. Las fechas siguientes se coordinarán con los planes de lucha nacionales de las federaciones docentes. Además, el 2 de septiembre se realizará una movilización desde la Facultad de Medicina de la UNMdP hasta el centro de la ciudad.

En la misma reunión, Adum resolvió convocar a las duplas candidatas al rectorado para un debate sobre sus propuestas vinculadas al trabajo docente, con el objetivo de que la comunidad académica conozca sus posturas y compromisos.

Desde el gremio rechazaron el último incremento salarial otorgado por el Gobierno nacional. “Rechazamos este nuevo aumento unilateral y miserable. Todo este año, las subas fueron por debajo de la inflación”, manifestaron.

Por último, Adum anticipó que en septiembre se avanzará hacia una nueva marcha federal universitaria, en el marco del tratamiento legislativo de la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar recursos suficientes para el sistema educativo superior.

