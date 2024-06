En el marco de la profundización de lucha por parte de la Asociación del Personal de la Universidad (APU) y la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), este jueves el sector realiza un paro total de actividades.

La medida de fuerza busca alcanzar una recomposición salarial y convocar a paritarias ya que afirman estar “50 puntos por debajo de la inflación”. Además indicaron que en caso de no llegar a un acuerdo, “peligra la vuelta a clases luego del receso invernal”.

En ese sentido, Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum, dialogó con El Marplatense y dijo: “Es importante que el Gobierno nacional entienda que no es posible que admitamos estar 50 puntos por debajo de la inflación . Ningún sector laboral puede pensar que eso es lo normal. No es posible que haya un sector de docentes que son quienes menos cobran, que representan a casi el 20% del total de los trabajadores de las universidades nacionales, que recibieron tan solo un aumento del 4,6% en seis meses, con una inflación del 120%”.

Puede interesarte

"Cuando realizamos encuestas a nuestros afiliados, que participaron en una gran proporción siendo más o menos unas 700 en total, nos demostraron que casi el 60% está dispuesto a suspender las actividades del segundo semestre. Para llegar a una medida extrema de esas características, se requieren varias cosas como por ejemplo ser ratificada en una asamblea que ya convocamos para el 4 de julio y volvernos a encontrar a principios de agosto para ver si cambió la situación", explicó.

"Esta posible medida no solo se podría llevar adelante en Mar del Plata sino en varias otras universidades, al menos en 12 que están en la misma situación", aclaró.

Y agregó que "mas o menos un acumulado de pérdida de poder adquisitivo ronda el 56%" y siguió: "tuvimos un 16% en febrero, un 12% en marzo, una de 8%, otra de 6% y ahora esta de 4%, siendo por lo menos 50 puntos por debajo de la inflación".

"El Gobierno esbozó en algunas reuniones, luego nos convocó a otras y directamente no fue quién nos citó pero dijeron que al menos nos iban a dar lo mismo que al resto del Estado Nacional, que hoy se encuentra a unos 18 puntos por encima de lo que tenemos nosotros. Eso es así porque cobraron una cuota que nosotros en enero no tuvimos. Parecía que esa idea se iba a acomodar en cómodas cuotas pero ni siquiera eso tenemos pero quizás quieran pasar el aguinaldo para hacer ofrecimientos durante julio. Veremos si eso es así y en ese caso, llegaremos a estar 30 puntos por debajo pero no 50", siguió Sanllorenti.