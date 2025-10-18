La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), a la espera de que este lunes se promulgue finalmente la Ley de Financiamiento Universitario, anunció la continuidad del plan de lucha, que incluirá clases públicas y un posible paro total de actividades.

Tras la reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados, se decidió que el martes 21 se realicen clases públicas de 09:00 a 17:00, acompañadas de un semaforazo y volanteada en Independencia y Rodríguez Peña a las 11:00.

En tanto, el miércoles 22 se convocará a un paro total de actividades en caso de que, tras la promulgación de la ley, surjan excusas de incumplimiento. Esta medida será ratificada o suspendida este lunes.

En adhesión a estas iniciativas, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), tras un plenario de secretarios generales, resolvió sumarse con 48 horas de lucha: 24 horas de jornada de protesta el martes 21 y 24 horas de paro el miércoles 22, en solidaridad con las universidades afectadas.

“Buscamos visibilizar y profundizar la defensa de la educación pública y garantizar las condiciones salariales y de funcionamiento que precisan los docentes y la Universidad”, manifestaron desde ADUM.

