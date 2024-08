Desde la Federación Universitaria Marplatense (FUM) manifestaron su diferencia con ADUM y APU respecto de las medidas de fuerza que están aplicando en la Universidad, y pidieron “reflexionar como comunidad universitaria” ya que tras considerar que el paro “es una medida que ya es grave”, preguntaron “cuáles son las medidas que nos quedan por reclamar si sigue escalando la situación”.

Luego de que se realizara un paro por 24 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, y antes de que se efectivice uno por 48 horas la semana próxima, Gonzalo Salord, presidente de la FUM, dijo “obviamente revindicamos el reclamo, que es legítimo, porque los sueldos están en un momento crítico, con una caída del poder adquisitivo grande, pero nuestra discusión es que esa medida no es la más idónea”.

En ese sentido, el dirigente estudiantil dijo en diálogo con El Marplatense que ante esta situación de constantes paros “el más afectado es el estudiante, que apoya el reclamo y se ve perjudicado tal vez por un llamado al que no puede presentarse, sin ser reprogramado. Se ve perjudicado para mantener la regularidad, que afecta en un montón de factores”.

Gonzalo Salord consideró que la comunidad universitaria se debe “reflexionar” sobre la forma de reclamo.

“Tenemos que reconocer que quizás esta es una medida que ya es grave, y si sigue escalando cuáles son las medidas que nos quedan para poder reclamar. Tenemos que reflexionar como comunidad universitaria”, manifestó Salord a la vez que destacó cómo afecta a los estudiantes, por ejemplo, el hecho de no saber si hay clases o no en el segundo cuatrimestre: “Ante el receso, los estudiantes no sabían si tenían que pagar el alquiler o no”.

El presidente de la FUM indicó que si bien algunas federaciones estudiantiles revindican el paro como la medida más idónea, para ellos “no es la mejor medida, aunque hay buscar alternativas que visibilicen el reclamo”. En ese sentido, y ante la multiplicidad y dispersión de reclamos, consideró que “la mejor forma es articular los puentes de comunicación entre los gremios para generar las mejores visualizaciones del plan de lucha”.

Ante esto, Salord dijo que “hay mejores caminos para contar con mayor cantidad de apoyo como en la Marcha Federal donde mucha gente que quizás nunca estuvo en la universidad acompañó”. Por eso, señaló que apoyan “un paro que no afecte al estudiante, sino a quienes tiene que tomar las decisiones para poder aumentar los sueldos. Y que mejore, porque sin salarios dignos no hay educación pública de calidad”.