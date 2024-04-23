Coronavirus: "Mar del Plata necesitaría 2 o 3 semanas en Fase 1"

La Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional Mar del Plata dio a conocer el sexto informe sobre la evolución epidemiológica de la región. El Dr. Adrián Alasino, director de la institución, manifestó que "desde el punto de vista sanitario se necesitaría" el retroceso ya que "el interrog