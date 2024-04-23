A favor de la educación pública: más de 25 mil personas en la marcha
Docentes, alumnos, representantes gremiales, padres y exalumnos, referentes de la política, entre otros, colmaron las calles de la ciudad hasta el monumento a San Martín.
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En medio de la polémica, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas contó la importancia del control como parte del proceso.
La UNMdP llegó a los 26.982 inscriptos para el ciclo lectivo 2024.
La Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional Mar del Plata dio a conocer el sexto informe sobre la evolución epidemiológica de la región. El Dr. Adrián Alasino, director de la institución, manifestó que "desde el punto de vista sanitario se necesitaría" el retroceso ya que "el interrog