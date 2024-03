Con el cierre del período de febrero, la Universidad Nacional de Mar del Plata llegó a los 26.982 inscriptos para el ciclo lectivo 2024.

En relación a ello, Alfredo Lazzeretti, rector de la UNMDP para conocer cómo afrontará esta matricula, que la convierte en la líder de la región en cantidad de estudiantes.

“Por un lado es un gran orgullo, y por otro es una gran responsabilidad. Si bien este número luego se ve reducido en aquellos que efectivamente empiezan a cursar, pese a todas las limitaciones presupuestarias estamos haciendo todos los esfuerzos para poder brindar las clases con la mayor normalidad posible. El lunes 4 ya se comenzaron a dictar las clases en la Facultad de Ingeniería, el 11 arrancó otra tanda de unidades académicas y otras lo hacen el 18 de marzo. Así que se va poniendo en marcha el ciclo lectivo 2024 con las limitaciones que muchas veces tenemos, pero más allá de eso seguimos trabajando, seguimos garantizando que la gente pueda cursar, estudiar y poner en marcha un proyecto de vida como es iniciar una carrera universitaria”, dijo sobre ello Lazzeretti.

Además precisó: “En toda la oferta educativa a la cual los estudiantes se han inscripto se va a asegurar el normal funcionamiento, ya sean carreras de modalidad presencial o a distancias. Se va a garantizar el cursado y el funcionamiento, tanto en las carreras más viejas como en las que tuvieron su primera inscripción para este ciclo como el Profesorado de Italiano o Antropología”.

A su vez, el Rector llevó tranquilidad a aquellos que inician sus trayectos educativos en el mes de marzo: “Vamos a hacer los máximos esfuerzos para que esto se pueda garantizar. La situación de la Universidad Nacional de Mar del Plata está inmersa en el conjunto de las demás universidades, pero dentro de ese contexto tenemos una situación económica financiera sólida que nos va a permitir de alguna manera transitar estos primeros meses, pese a las carencias o al congelamiento de las partidas que envía el gobierno nacional”.

“Pero por supuesto este exigimos que eso se revea a la brevedad, porque a la larga vamos a entrar en un cuello de botella, más temprano que tarde también a nosotros nos va a alcanzar la crisis que está planteada, si es que no hay respuesta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Pero a toda la comunidad universitaria y a todos los estudiantes le queremos transmitir la tranquilidad de que van a comenzar su ciclo lectivo”, agregó.

Sobre cómo se va a desarrollar este nuevo año, Lazzeretti afirmó: “Este va a ser un ciclo lectivo con muchas particularidades. Va a haber medidas por parte de los trabajadores de la universidad que están justificadas en la pérdida del poder adquisitivo que se ha dado, que ha sido en torno al 50%. Eso por supuesto va a generar un clima de mucho debate, de muchas actividades que bienvenido sea porque me parece que somos una comunidad que no oculta nada, en la cual se puede debatir y todo discutir todo”.

Para concluir, Lazzeretti dijo: “Las universidades en Argentina tienen una larga tradición. Son instituciones que se han ganado fruto de su seriedad en el trabajo, el respeto de todas las comunidades. Hoy somos 57 universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país. No hay ninguna provincia del país que no tenga al menos una universidad y son instituciones que no solo forman profesionales, sino que también investigan y tienen muchísimas tareas de vinculación con la sociedad a través de la extensión universitaria y la transferencia de tecnología que realizan nuestros investigadores. Osea que cada institución tiene un alto impacto en las comunidades en las que está radicada. Si hay alguna área del Estado que venía funcionando bien, con sus defectos, por supuesto que no hacemos todo maravillosamente, son las universidades, que en líneas generales cumplen y desarrollan su misión. Así que es fundamental contar con el apoyo de la comunidad frente a estas demandas que estamos planteando para poder cumplir con la misión de la institución universidad pública”.

