Se llevará a cabo la movilización por parte del sector universitario público “en defensa del sistema nacional” en cuanto al reclamo de paritarias y la actualización del presupuesto, en una columna que tendrá a representantes de estudiantes, exalumnos, docentes y dirigentes, sectores de ONG y gremialistas por las calles de la ciudad. La marcha concentra en San Lorenzo y Funes y movilizará aproximadamente a las 16:30. Seguirá hacia Independencia y Luro y culminará en el Monumento San Martín.

Los convocantes de la marcha enfatizaron la necesidad de defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Además, hicieron un llamado a proteger los salarios de docentes, no docentes e investigadores, así como las becas y el boleto educativo, que son fundamentales para que el estudiantado pueda sostenerse dentro de las instituciones educativas.

El referente gremial Pedro Sanllorenti sostuvo en el móvil de la radio: "Las cuestión salarial nos afecta tanto a los docentes como a los no docentes. Las propuestas unilaterales que tiene el gobierno nacional, cada vez que convoca a una paritaria, son decirnos esto es lo que hay, ya liquidamos. Así son ahora, no se pueden discutir. Y además de que muchos de nuestros salarios están bajo la línea de pobreza, hay un detalle que no es menor. El 35% de los docentes universitarios de Argentina, no recibió un peso de aumento desde diciembre a la actualidad.

El docente y legislador provincial Diego Garciarena, en la previa, sostuvo que “cada uno que quiere participar tiene el derecho de hacerlo, de participar. Acá distintos sectores estamos acompañando en defensa de la educación pública tan heterogénea”.

Garciarena se mostró entusiasmado con el reflejo que vaya a tener la marcha en Mar del Plata: “El radicalismo es opositor a este gobierno, porque así lo eligió la gente. Y acá nos convoca este reclamo, porque nosotros defendemos la Universidad. Hemos marchado cuando ajustó Menem y cuando lo hizo De la Rúa también, pese a ser un gobierno que nosotros apoyamos”.

“Aspiramos a que el gobierno de Milei escuche, eso es clave” dijo al cierre del contacto con Radio Mitre Mar del Plata.