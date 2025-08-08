Tras la decisión tomada por la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (ADUM) de convocar a un paro para la semana próxima y no comenzar el segunda cuatrimestre en la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde el gremio explicaron que esto se debe que “hace más de nueve mese no tenemos negociaciones paritarias”, aunque estimaron que “hoy tenemos una esperanza que se ha revivido a través del Congreso”.

Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM, explicó en diálogo con El Marplatense que la medida responde a la falta de diálogo con el Gobierno nacional, destacando que “desde hace más de nueve meses no tenemos negociaciones paritarias y pasamos de tener aumentos que estaban por debajo de la inflación a directamente tener congelamiento salarial en los últimos tres meses”.

Según el dirigente, esta situación ha generado un deterioro significativo en el poder adquisitivo de los docentes, quienes enfrentan los salarios más bajos desde la recuperación de la democracia.

No obstante, Sanllorenti reconoció que “hoy tenemos una esperanza que se ha revivido a través del Congreso de la Nación, que ya otorgó la media sanción a una ley de financiamiento universitario con la cual quizá podamos revertir este enorme atraso salarial”.

Sin embargo, subrayó que la crisis actual no sólo afecta a los docentes, sino también al funcionamiento de la universidad, ya que “empiezan a verse procesos de renuncias, de imposibilidad de cobertura de algunas vacantes porque hay quienes prefieren trabajar en la profesión que dictar clases en la universidad”.

Sobre el paro, Sanllorenti informó que la Asamblea definió realizar una reunión clave el jueves 14, con una reunión de la mesa ejecutiva y el cuerpo de delegados abierta a los afiliados en la calle San Luis, frente al rectorado. En este encuentro “vamos a definir la continuidad de las medidas de fuerza”.