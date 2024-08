Luego de que el sector de docentes y no docentes universitarios anunciara este martes que no comenzarán las clases en el área pública, ADUM afirmó que se volverán a reunir para definir que medida continuará a la semana del 12 al 16 de agosto. Sin embargo, el paro no fue replicado de igual forma en todas las instituciones nacionales.

Sin embargo, desde la Asociación indicaron que no pretenden “mantener el paro por tiempo indeterminado”. Además, agregaron que peligra su cobertura de salud ya que la recaudación “se está agotando”, lo cual derivaría en no más de cuatro a cinco meses para que se dé de baja.

Sobre esto, Pedro Sanllorenti, secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) dialogó con El Marplatense y dijo: "Estamos viendo algunas cosas que no pasaban antes, no solo no nos convocan sino que tuvimos un bajón muy importante. Lo clave se da en los meses de diciembre y enero y luego nos mantienen ahí sin paritarias. Cada tanto se hacen anuncios de algún aumento. La diferencia en general que tienen nuestros salarios con la inflación es de un 71% y un 116% en el periodo. Son 50 puntos. Y los ayudantes, que son los que menos cobran, en ocho meses solo tuvieron una suba del 11,8% y ellos representan el 20% de la población que hay en las universidades nacionales".

"La novedad de esta semana, por la cual tuvimos una asamblea de la obra social a fines de junio y principios de julio, es que sigue vendiendo activos para llegar a fin de mes, pero la recaudación depende de nuestros sueldos y del personal no docente. Si no se revierte, prevemos que la perderemos en cuatro o cinco meses. La tuvimos por más de 30 años, sobrevivimos al 2001, la década del 90, en circunstancias muy complejas pero ahora es real la posibilidad de perderla", agregó.

Puede interesarte

"Es una obra social prestigiosa en la ciudad. Los profesionales saben que trabajar con SUMA es tener una garantía de pago pero ahora nos está pasando eso. La misma tiene un consejo de administración que es tripartito. Se elige a los docentes como nuestros representantes, los no docentes los suyos y el consejo superior de la Universidad también pone a sus elegidos. Entre ellos después seleccionan a un presidente que generalmente fue un compañero docente vinculado a ADUM", afirmó el Secretario General.

"Desde enero hasta hoy, vienen vendiendo reservas y se están agotando. A esto se le agrega que hace dos meses, la obra social decidió cubrir un menor porcentaje de algunas cosas y además aumentó la cuota de los adherentes de manera significativa. Eso trajo mucho revuelo porque hubo muchos que no querían que se incremente pero igual, habiendo tomado esas decisiones para estabilizar, eso no pasó. Continúa el drenaje de reservas y solo quedan para algunos meses. Y luego, hay que comenzar a vender los activos, es decir, las propiedades que tiene pero es estirar la agonía", siguió.

En cuanto a la decisión de no comenzar las clases, el referente local de ADUM indicó: "Lo que indicamos, que fue elegido en la Asamblea de junio fue que en principio la medida será por esta semana pero nos volveremos a juntar el viernes 16 para decidir cómo continuar".

"También tenemos que ver qué es lo que pasa en el conjunto de las universidades, las medidas que toman en otros lados porque algunas se parecen a las nuestras como las de Córdoba, Rosario, Río Cuarto. Otras eligieron retener solo 24 o 72 horas. En función de ese panorama, nosotros resolveremos como continuar. No es nuestra intención a priori, mantenerlo por tiempo indeterminado, salvo que fuera común entre todas pero no es lo que estamos viendo en el panorama nacional", concluyó Sanllorenti.