La Red Mar del Plata Entre Todos - Monitoreo Ciudadano realizó su Asamblea Anual Ordinaria con la participación de sus Socios Plenarios, donde se efectuó el balance de las actividades desarrolladas durante 2025 y se definieron los principales lineamientos de la agenda institucional para 2026.

Ads

Durante el encuentro se formalizó la incorporación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Mar del Plata, ampliando la diversidad institucional que integra la Red y fortaleciendo su carácter multisectorial.

Asimismo, se presentaron los avances del equipo técnico, que trabaja en la actualización anual de los 272 indicadores del sistema de monitoreo y en el desarrollo de más de cinco informes vinculados a distintas dimensiones del Partido de General Pueyrredon.

Puede interesarte

Entre las iniciativas destacadas se expuso el proyecto Mapeo Integral de las Necesidades de Infraestructura del Partido de General Pueyrredon, coordinado por las doctoras Laura Zulaica y María José Díaz Varela. La propuesta busca identificar necesidades de infraestructura mediante una metodología participativa, con el objetivo de aportar insumos para la planificación y el diseño de políticas públicas.

Los Socios Plenarios remarcaron el valor de la Red como espacio plural, destacando su aporte para visibilizar la agenda local y promover una mirada de futuro sin sesgos partidarios. También subrayaron la importancia de fortalecer la articulación institucional y el aprovechamiento del capital humano de la ciudad.

Ads

Mar del Plata Entre Todos es un espacio de la sociedad civil dedicado al monitoreo ciudadano y a la generación de información sobre la realidad local, abordando dimensiones como educación, salud, seguridad, hábitat, vivienda, desarrollo urbano, ambiente y calidad de vida, con el objetivo de aportar conocimiento para el diseño de políticas públicas.

Ads