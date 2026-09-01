Mediante un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le reclamó al Gobierno comunal que brinde explicaciones por diversos inconvenientes en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº2 (12 de Octubre 4445).

Ads

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde el kirchnerismo se sostuvo que “el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº2 constituye uno de los efectores sanitarios públicos más importantes del sector sudoeste de la ciudad, brindando atención ambulatoria durante el día y funcionando además como guardia de urgencias durante las 24 horas”.

A continuación, se remarcó que “la guardia del CAPS Nº2 es la única de carácter público con atención permanente en un amplio sector del Partido de General Pueyrredon, prestando cobertura a miles de vecinos de barrios como Puerto, Juramento, San Martín, Cerrito Sur, Las Avenidas, Villa Lourdes, El Progreso y zonas aledañas”.

Puede interesarte

En ese contexto, se alertó que “los vecinos han manifestado haber concurrido a la guardia del Centro de Atención Primaria de la Salud Nº2 donde habrían sido informados sobre la falta de disponibilidad de medicación para emergencias. Numerosos pacientes recurren a dicho establecimiento ante situaciones de urgencia y emergencia, muchas de las cuales requieren una respuesta inmediata mediante la administración de medicamentos esenciales”.

Al mismo tiempo, se detalló que “una paciente que concurrió recientemente a la guardia habría sido informada de la inexistencia de Duo Decadron inyectable, medicamento utilizado habitualmente en el tratamiento de reacciones alérgicas severas, crisis respiratorias, procesos inflamatorios agudos y otras patologías que requieren una intervención rápida”.

Ads

“Sin perjuicio de la veracidad de los hechos relatados, corresponde al Departamento Ejecutivo brindar información oficial respecto del abastecimiento de medicamentos e insumos críticos destinados a garantizar el funcionamiento adecuado de la guardia”, reclamaron desde la oposición.

Puede interesarte

Para finalizar, indicaron que “la disponibilidad permanente de medicamentos de emergencia constituye un requisito indispensable para asegurar una atención sanitaria oportuna, evitar derivaciones innecesarias y disminuir riesgos para la salud de los pacientes”.

“Además, el CAPS Nº2 cumple un rol estratégico dentro de la red municipal debido a que el establecimiento de salud con atención de urgencias más cercano se encuentra a una distancia considerable y pertenece al ámbito privado circunstancia que refuerza la necesidad de garantizar que la guardia pública cuente con todos los medicamentos e insumos indispensables para la atención de emergencias”, sentenciaron.

Ads