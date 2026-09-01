Un total de 363 motos por diversas infracciones fueron secuestradas General Pueyrredon durante agosto en operativos coordinados en distintos barrios de Mar del Plata por la Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Las acciones tuvieron como objetivo prevenir conductas delictivas vinculadas al uso de motovehículos, reducir la siniestralidad vial y reforzar el orden en el espacio público.

Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron 363 motos por infracciones a la normativa vigente. Además, durante el último fin de semana de agosto se intensificaron los controles ante la detección de grupos de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas en la vía pública, lo que derivó en la retención de otros 78 rodados, a partir de denuncias al 911 y el seguimiento en tiempo real del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Puede interesarte

En esos operativos también se interceptó un vehículo con pedido de secuestro activo por robo. En otro procedimiento, un motociclista intentó evadir un control, embistió a un inspector de tránsito y fue aprehendido, siendo trasladado a la Comisaría Quinta.

Ads

Ads