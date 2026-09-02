El fallo judicial que cuestionó la actualización tarifaria de OSSE aplicada en 2024 abrió un interrogante sobre las cuentas de la empresa sanitaria municipal. Sin embargo, desde Obras Sanitarias aseguraron que la resolución no modificó el funcionamiento de los servicios ni el cronograma de obras previsto para Mar del Plata y Batán.

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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la decisión de primera instancia, aunque el pronunciamiento todavía no quedó firme. Por ese motivo, OSSE anunció que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Mientras avanza la instancia judicial, la empresa sostuvo que la prestación de agua, cloacas y desagües pluviales se mantiene con normalidad y que continúan las tareas de mantenimiento e infraestructura en distintos barrios.

Entre los trabajos en ejecución se encuentran la segunda etapa de las redes de agua en Alfar, tareas relacionadas con nuevas perforaciones y el avance previsto del Sistema Acueducto Oeste. También se desarrollan obras cloacales en Parque Luro y Las Heras y una ampliación de la red sobre Champagnat al 3600.

En cuanto al sistema pluvial, OSSE informó que siguen las intervenciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas los trabajos sobre los sumideros de Yrigoyen e Ituzaingó y el completamiento de Daprotis.

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La empresa también aseguró que mantiene la planificación de nuevas obras mediante el Plan Director, con proyectos de agua, cloacas y desagües para diferentes sectores de Mar del Plata y Batán. Desde OSSE señalaron que el objetivo es sostener la prestación y ampliar la infraestructura sanitaria pese al escenario abierto por la disputa judicial sobre las tarifas.

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