El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso de las lluvias a Mar del Plata durante este miércoles, en una jornada marcada por la inestabilidad y la presencia de tormentas en distintos momentos del día.

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Durante la mañana se espera la aparición de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%, y temperaturas en torno a los 10°, acompañadas por viento del noroeste.

En horas de la tarde, el pronóstico indica la continuidad de la inestabilidad con tormentas fuertes, una temperatura máxima cercana a los 15° y viento del oeste. Esta condición se mantendría durante la noche, nuevamente con tormentas fuertes, descenso térmico hacia los 10° y persistencia del viento del sector oeste.

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El organismo nacional advierte que la jornada estará atravesada por variaciones en la nubosidad, alta probabilidad de precipitaciones y ráfagas moderadas, en un contexto típico de inestabilidad primaveral temprana en la región costera bonaerense.

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