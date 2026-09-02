En el marco de una nueva jornada de paro en la Universidad, la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Abigail Araujo, confirmó que la medida se vio impulsada por la paritaria nacional en la que el Ejecutivo ofreció un aumento del 3% y sostuvo que “una vez más, el Gobierno de Javier Milei demuestra su voluntad de destruir el sistema universitario argentino”.

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En diálogo con El Marplatense, Araujo señaló que la propuesta oficial “representa menos de un décimo de lo que deben, según la Ley de Financiamiento Universitario, en cuanto a salarios y becas”, y denunció que el Ejecutivo “incumple el acuerdo de aumento de gastos de funcionamiento para las universidades y de refuerzo a los hospitales universitarios”.

En esa línea, la dirigente universitaria afirmó que la oferta “no fue una paritaria, sino una provocación del Gobierno nacional”, motivo por el cual los gremios resolvieron profundizar el plan de lucha.

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Desde la conducción sindical reiteraron además el pedido de “plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”, a la vez que Araujo advirtió que “la universidad pública no se va a rendir en su lucha”. En ese contexto, anticipó que de persistir el conflicto podrían “convocar al pueblo argentino a las calles a una nueva Marcha Federal en defensa de la educación pública y de la ciencia nacional”.

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