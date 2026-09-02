El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) avanzó con la ejecución del Plan 100% LED en distintas zonas de Mar del Plata, con la instalación de 978 luminarias de última tecnología en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

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Este nuevo frente de obra se desarrolla de forma simultánea con intervenciones en Villa Primera y Plaza Peralta Ramos, tras haber finalizado trabajos en los barrios San Juan, Don Bosco y Termas Huinco.

A 45 días del inicio del programa, las cuadrillas municipales ya concretaron más de 1700 recambios de luminarias, mediante el despliegue de tres equipos que operan seis días a la semana.

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En paralelo a las tareas de reconversión, el área de Alumbrado Público realizó durante agosto el mantenimiento y reparación de 3700 artefactos convencionales en distintos puntos del distrito.

Para sostener la cobertura operativa, entre 8 y 10 cuadrillas recorren la ciudad en tres turnos diarios, atendiendo emergencias canalizadas a través de la línea gratuita 147 y la plataforma web municipal.

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