En un contexto de preocupación por la seguridad en Mar del Plata, que semanas atrás motivó una movilización con disturbios en la sede de la Jefatura Departamental, la Policía de la Provincia de Buenos Aires oficializó hoy el relevo en la conducción de la dependencia. El comisario mayor Valerio Omar Gallo, quien se desempeñaba al frente de la Policía Comunal de Pinamar, asumió la titularidad de la fuerza local en reemplazo del comisario mayor Cristian Fontana, tras 390 días de gestión.

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El anuncio fue realizado por el subsecretario de Control y Fiscalización Policial, Andrés Escudero, e impulsado por el nuevo titular de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II, Dante Pérez Bianchi, quien asumió semanas atrás tras la salida de Juan José Olmos.

La designación de Gallo implica el cuarto cambio en la conducción de la sede ubicada en Gascón y Entre Ríos en los últimos dos años. Tras la detención del ex comisario José Luis Segovia en junio de 2024 por presunta formación de una organización criminal, la dependencia estuvo a cargo de Luis Senra hasta febrero de 2025. Luego asumió Edgardo Andrés Vulcano, removido meses después en el marco de investigaciones judiciales por hechos de violencia institucional.

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Fontana había asumido la conducción en agosto de 2025, tras auditorías encabezadas por el segundo jefe de la Policía Bonaerense, Leonardo Sarlo, en una etapa que concluye con la reestructuración del mando operativo regional.

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