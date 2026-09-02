La Universidad FASTA realizará el próximo jueves 10, desde las 16:00, la 11ª edición de Expo UFASTA en el shopping de Alberti y Sarmiento, en una jornada abierta a la comunidad que este año se desarrollará junto a Misión Emprender y la Feria de Empleo, con participación de estudiantes, ingresantes, graduados, empresas, emprendedores y público general.

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La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de encuentro entre la universidad y la comunidad, acercando la oferta académica, oportunidades laborales y herramientas vinculadas al emprendedurismo.

La directora de Informes y Promoción, María Clara Tessi, afirmó que “para la Universidad, la Expo UFASTA representa una gran oportunidad de encuentro con la comunidad”. Agregó que la edición de este año “adquiere un valor especial porque reúne en una misma jornada tres dimensiones que consideramos profundamente vinculadas: la formación académica, el desarrollo profesional y el emprendedurismo”.

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En esa línea, sostuvo que “quienes se acerquen podrán conocer nuestra propuesta académica y encontrar herramientas para pensar y proyectar su futuro, pero también vincularse con empresas, explorar oportunidades laborales y conocer experiencias de emprendedores”. Y añadió: “La propuesta busca, justamente, reflejar ese recorrido integral: desde el momento de elegir una carrera y transitar la formación universitaria hasta la inserción en el mundo profesional o la posibilidad de impulsar un proyecto propio”.

Finalmente, concluyó que “para la Universidad, esta nueva edición también significa reafirmar nuestro compromiso de estar cerca de las personas, acompañarlas en las distintas etapas de su desarrollo y generar espacios de vinculación entre la Universidad, la comunidad y el sector productivo”.

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La jornada comenzará a las 16:00 con la acreditación y contará con la participación de las siete facultades de la Universidad FASTA, que presentarán sus carreras en stands informativos, junto a áreas transversales de la institución. A las 17:00 se desarrollará el taller Proyectá tu propósito, a cargo de la Facultad de Ciencias de la Educación, orientado a la elección vocacional.

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Luego, a las 17:40, tendrá lugar la charla Talento en la era de la IA, dictada por Alejandra Sassali, Human Performance Senior Manager de Accenture, sobre nuevas habilidades y transformaciones del mercado laboral.

A las 18:20 se desarrollará el Ping Pong de Emprendedores, con la participación de Leandro Do Carmo, Tomás Rodríguez y Florencia Conforti, mientras que a las 19:10 se presentará la charla Crecer y posicionarse: el camino de emprender, a cargo de Diego Cardellino.

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La actividad incluirá también el espacio de Misión Emprender, con experiencias, aprendizajes y herramientas para el desarrollo de proyectos. Quienes quieran participar, la inscripción se realiza a través de https://www.eventbrite.com.ar/e/11va-expo-ufasta-tickets-1997975121372?aff=redessociales