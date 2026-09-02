El subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, Andrés Escudero, oficializó hoy la designación del comisario mayor Valerio Gallo como nuevo jefe departamental de Mar del Plata y detalló la estrategia de seguridad enfocada en delitos complejos y mercados criminales. En ese marco, destacó que la coordinación con la Municipalidad “es correcta” y se mostró “convencido, porque es el criterio que nos ha fijado el gobernador y el ministro, que hay que separar la discusión política de la coordinación operativa”.

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En conferencia de prensa brindada en las instalaciones del Complejo Policial Juan Vucetich, en avenida Independencia 2447, Escudero oficializó la asunción de Gallo y expresó un “enorme agradecimiento por los funcionarios salientes”. Señaló además que los cambios se realizan de manera planificada y que “cada perfil responde a los objetivos de cada una de las etapas de trabajo”.

El funcionario explicó que el objetivo para el próximo año y medio será profundizar la investigación de organizaciones criminales y mercados delictivos, en particular aquellos vinculados “al robo de autopartes, al robo de motos y a las entraderas”, delitos que -según indicó- “han generado preocupación” en la ciudad.

Sobre el nuevo jefe departamental, Escudero destacó que Gallo “reúne todas las condiciones que necesitamos para profundizar esta etapa de trabajo en Mar del Plata”, y remarcó su “experiencia operativa, 32 años de servicio”, además de su paso por una comisaría compleja como la de Pinamar durante casi cinco años.

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En cuanto a eventuales cambios adicionales en la estructura tras la división del distrito en zonas Norte y Sur, el funcionario afirmó que “por el momento los cambios son estos” y que cualquier modificación futura será informada “en tiempo y forma”.

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Precisamente, sobre la reorganización operativa, justificó que responde a la necesidad de fortalecer la conducción policial, señalando que el crecimiento de efectivos exige una estructura de control acorde. En ese sentido, indicó que hoy existen “2800 policías con arma trabajando, incluyendo todas las áreas”, de los cuales “2300 cumplen tareas de prevención y 500 funciones de apoyo”.

También precisó que la provincia incorpora nuevos egresos bajo una metodología de formación más exigente, con instancias prolongadas de capacitación y especialización. En ese contexto, explicó que se han creado nuevas estructuras de control para supervisar el funcionamiento del personal desplegado.

En cuanto al análisis del contexto delictivo, sostuvo que es “muy difícil hablar de estadística en materia de seguridad”, aunque reconoció la existencia de hechos vinculados a violencia y ajustes de cuentas por deudas en un escenario de mayor endeudamiento social. No obstante, afirmó que el delito de homicidio mantiene una tendencia decreciente y se encuentra en “un piso histórico” en la provincia.

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Escudero también remarcó que la estrategia actual se centra en atacar los mercados ilegales vinculados a robos de bienes como celulares, autos y motos, y en reforzar el patrullaje preventivo. En esa línea, sostuvo que “no les vamos a dar respiro” a las organizaciones criminales.

Respecto al vínculo institucional con el municipio, calificó la coordinación como “correcta” y afirmó que la discusión política “debe separarse de la gestión operativa”. Señaló que existe un trabajo conjunto permanente entre los distintos niveles del Estado: “La discusión política es legítima y está muy bien que cada espacio político manifieste su mirada sobre la política de seguridad, es parte del juego de la democracia pero la coordinación operativa es una cuestión de estado y la tratamos como tal”.

Como ejemplo, mencionó un operativo reciente de desalojo de una feria en La Rambla, realizado con intervención de Fiscalía Federal, Prefectura, el Municipio y la Policía bonaerense, destacando la articulación interinstitucional. En ese sentido, Escudero afirmó que ya se observan resultados en las nuevas prioridades de trabajo, mencionando también un operativo que permitió desarticular una banda dedicada al robo y comercialización de autopartes, con cuatro detenidos y el secuestro de vehículos y armas.