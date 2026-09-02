El caso del cuadro robado por los nazis hallado en un chalet de Parque Luro en Mar del Plata, Retrato de una dama, avanza hacia una posible resolución mediante un acuerdo judicial que evitaría el juicio oral para el matrimonio acusado de encubrimiento agravado, a cambio de la restitución de la obra a su heredera legítima y la aplicación de una probation con donaciones a una entidad de bien público. En ese sentido, el abogado patrocinante de los demandantes, Guillermo Brady, precisó que esa probation implica “la suspensión del proceso” a cambio de ciertas condiciones.

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Según los términos que se están acordando, la probation incluiría donaciones durante dos años por un total de $4,8 millones en 24 cuotas mensuales. La obra -sustraída durante la Segunda Guerra Mundial a un galerista holandés- permanece bajo custodia judicial en la Corte Suprema tras haber sido identificada en el domicilio de la familia Kadgien y verificada su autenticidad por peritos, en un proceso que se originó a partir de una investigación periodística internacional y que cuenta con reclamos de la heredera de la colección y la intervención de distintas partes judiciales y organizaciones.

En declaraciones a Radio Mitre, el letrado explicó que los imputados ofrecen “una reparación que establece el código en la medida de lo posible”, que consistiría en “una donación a una entidad de bien público” y en “someterse a las reglas que establezca el tribunal”. Sin embargo, remarcó que el punto central para la parte querellante es “el cese del reclamo de la propiedad respecto del cuadro y la restitución a la familia que represento”.

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Sobre el destino del cuadro una vez recuperado, el abogado sostuvo que la heredera del coleccionista Jacques Goudstikker tiene una postura definida: “Ella quiere exhibirlo, que sea exhibido en Buenos Aires por una cuestión de concientización y educación”. En ese sentido agregó que “ellos vienen recuperando cuadros alrededor de todo el mundo” y que este caso sería relevante porque “en Sudamérica sería el primero y a través de un proceso judicial de un particular es inédito”.

También señaló que se evaluaron distintas instituciones para su eventual exhibición: “Hemos mantenido conversaciones con el Museo del Holocausto” y “también con el Museo de Bellas Artes”, aunque aclaró que aún no hay definición final.

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Respecto de la dinámica procesal, Brady anticipó que “el viernes estamos convocados para escuchar lo que tienen para ofrecer” y que luego la parte querellante evaluará la propuesta. Explicó además que “en tanto y en cuanto el cuadro sea restituido a la familia no nos opondríamos a la concesión de una probation para los imputados”, ya que ese fue el objetivo central del reclamo.

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Sobre la situación del objeto robado, el abogado recordó que inicialmente “habían reclamado la propiedad del cuadro” y que ahora estarían dispuestos a entregarlo. En ese sentido, afirmó que “lo habían escondido” y que “cuando el cuadro aparece accidental y circunstancialmente en una publicación para vender la casa”, intervino una denuncia vinculada a Interpol, lo que derivó en el allanamiento donde “el cuadro no estaba”.

Más adelante, indicó que “después se presentó el abogado de los imputados y lo consignó en un expediente civil”, aunque con intentos de sostener reclamos de prescripción adquisitiva. Frente a eso, remarcó que la posición de la familia se mantuvo firme: “Ellos tomaron esta decisión y ahora estarían dispuestos a entregarlo”.

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